Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, 2021-22 sezonuna yapılan kötü başlangıcın ardından istifa etti. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından ayrılık resmiyete kavuştu ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Toplantının ardından kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın kulüp için efsane bir isim olduğundan bahseden Kocadağ, yeni gelecek teknik direktörle ilgili olarak da "Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugün itibariyle çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde iyi bir hoca ile anlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı ve planlarımızın parçası olarak takımın başına geldi. Hocamızla beraber, 'Bu takımdan bir şey olmaz. Bu kulüp ayağa kalkmaz. 10 sene şampiyon olamazlar' denilen bir dönemde, iki kupa ile çok büyük başarıya imza attık. Hep beraber bu süreçleri yaşadık. Hem camiayı sevindirdik, hem de büyük bir başarının altına imza attık. Hocamız da teknik ekiple bu işin altına imza attı."

'DAHA İYİ BİR KADRO KURDUĞUMUZU DÜŞÜNDÜK'

"Daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşündük. Hedef yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Ne bizim, ne camiamızın, ne de hocanın beklentilerini karşılayan sonuç olmadı. Bir sürü faktör var ama yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar oldu. Elimizden geleni yaptık"

"Hocamızın bizden talep ettiği dönemde, ne gerekiyorsa yaptık. İki hafta önce de görüştük ve hocamıza güvendiğimizi söyledik. Tekrardan denemesi gerektiğini söyledik. Hocamız daha fazla Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük."

"Sergen Yalçın, Beşiktaş için efsane bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Hocamıza, Beşiktaş'ın kapısı kapanmamıştır. Bazen bu süreçler yaşanabiliyor."

'SERGEN YALÇIN KENDİSİ İSPAT ETTİ'

"Bizler de yönetimlerden ayrıldık ama geri döndük. Sergen Yalçın bir gün bu kapıdan içeri tekrar girecek. Sergen Yalçın kendini ispat etti."

"Maddi konuluk bir olay yok. Sergen hocanın zaten tazminat maddesi yoktu. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık."

YENİ HOCA AÇIKLAMASI

"Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugün itibariyle çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde iyi bir hoca ile anlaşacağız."

"İçeride profesyonellerimiz var. Büyük ihtimal Kayseri maçına Önder Hoca çıkacak. Daha sonra bu hafta hoca adayları ile görüşüp, karar verriz. Yerli ya da yabancı diye bir şey söylemek istemiyorum. Sezon ortası ve kimler bize, nasıl cevap verecek değerlendireceğiz"