Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş’tan ayrıldı mı? Son dakika açıklaması

Sergen Yalçın istifa mı etti? 9 Ocak 2020 tarihinde Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyonluğa taşıdı. 2021-2022 sezonunda ise Beşiktaş'ın başarısız sonuçlar almasıyla birlikte Sergen Yalçın'ın istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? İşte haberin detayları...

SERGEN YALÇIN İSTİFA MI ETTİ?

Son dakika açıklamasına göre, Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik direktörün istifasını kabul etti.

"BENİ HEDEF GÖSTERDİLER"

Yalçın'ın ayrıca "Jaap Uilenberg Adana Demirspor maçı sonrası beni hedef gösterdi ve o günden sonra toparlayamadık" dediği ifade ediliyor.