Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Son dakika açıklaması
Son dakika... Sergen Yalçın istifa mı etti? Bu sezon başarısız grafik çizen Sergen Yalçın, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından istifa kararı almıştı. 49 yaşındaki teknik adamın görevi bırakıp bırakmayacağı merak edilirken, konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Sergen Yalçın istifa mı etti? 9 Ocak 2020 tarihinde Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyonluğa taşıdı. 2021-2022 sezonunda ise Beşiktaş'ın başarısız sonuçlar almasıyla birlikte Sergen Yalçın'ın istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Sergen Yalçın istifa mı etti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? İşte haberin detayları...
SERGEN YALÇIN İSTİFA MI ETTİ?
Son dakika açıklamasına göre, Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik direktörün istifasını kabul etti.
"BENİ HEDEF GÖSTERDİLER"
Yalçın'ın ayrıca "Jaap Uilenberg Adana Demirspor maçı sonrası beni hedef gösterdi ve o günden sonra toparlayamadık" dediği ifade ediliyor.
Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet göremedi. Siyah-Beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan puan alamadan elendi.
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.
2019-2020 sezonu
29 Ocak 2020 tarihinde Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftarın önünde 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı ve Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine resmen başlamıştır.[38] İmza töreninde hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın; "Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla ilk maçına çıkan Sergen Yalçın karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı. İlk sezonunda Beşiktaş ile çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 yenilgi, 2 de beraberlik elde ederek sezonu 7. sıradan aldığı Beşiktaş'ı, Başakşehir ve Trabzonspor'un arkasında 62 puanla 3. olarak tamamladı. İkinci yarı baz alındığında en çok puan toplayan takım Beşiktaş olurken, Trabzonspor'un UEFA'dan ceza alması nedeniyle 3. sırada olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı.
2020-2021 sezonu
2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Yunanistan'dan PAOK ile deplasmanda karşılaşmış ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligine 2. ön elemede veda edip Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Beşiktaş, 3. ön eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'ye 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 4-2 kaybederek Avrupa'ya veda etmiş oldu ve sezona 2 mağlubiyetle başladı.
Avrupa kupaları karşılaşmaları sonrasında da Süper Lig'e Trabzonspor deplasmanda 3-1 yenerek başlamış fakat daha sonra arka arkaya aldığı puan kayıplarıyla Beşiktaş 12. sıraya kadar gerilemiş ve Sergen Yalçın tartışma konusu olmuştu ancak 9. haftadan itibaren Başakşehir ve Fenerbahçe ile başlayan galibiyetler bu tartışmaları sonlandırdı. Sezon sonu ise Beşiktaş 40 maçta 26 galibiyet 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile 84 puanla Süper Lig şampiyonu olmuş ve Türkiye Kupasında da finale kalarak şampiyonu olmuştur.
Beşiktaş'taki 2. sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, aynı zamanda Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi. Ayrıca 2020-21 Süper Lig sezonun 37. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor 7-0 yendiği maçta ilk yarısında Beşiktaş 5 gol atmıştır ve bu da Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de bir karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan takımın teknik direktörü unvanını elde etmesini sağlamıştır.
Aynı sezonda Beşiktaş 89 gol atmış bu da Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan takımın teknik direktörü unvanını kazanmasını sağlamıştır.
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