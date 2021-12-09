Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Tecrübeli hoca görevi bıraktı
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam kararını bugün yönetime bildirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.
Son dakika Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın görevi bırakmaya hazırlanıyor. Süper Lig 'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ayrılık kararı aldı.
BUGÜN İSTİFA EDECEK!
Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B.Dortmund maçının ardından istifaya hazırlanıyor.
Yalçın'ın bugün yönetime istifasını sunması bekleniyor.
YÖNETİM KAL DERSE DEVAM EDECEK!
Yakın çevresine konuşan Sergen Yalçın istifa edeceğini ancak yönetim kal derse görevine devam edeceğini belirtti.
"BENİ HEDEF GÖSTERDİLER"
Yalçın'ın ayrıca "Jaap Uilenberg Adana Demirspor maçı sonrası beni hedef gösterdi ve o günden sonra toparlayamadık" dediği ifade ediliyor.
Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet göremedi. Siyah-Beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan puan alamadan elendi.
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.
SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
79 maç
45 galibiyet
10 beraberlik
24 mağlubiyet
1 Süper Lig şampiyonluğu
1 Türkiye Kupası şampiyonluğu
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