Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt CANLI ANLATIM | Kanarya prestij maçında

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, Muhammed, Pelkas, Berisha.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Kamada, Maury.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.