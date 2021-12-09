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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2021
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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri...

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt D grubu son hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Alman temsilcisini yenerek Avrupa Ligi macerasını mutlu tamamlamak istiyor. Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Enner Valencia'nın takımla çalışması sevinç yarattı. İşte, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri araştıırlan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri...

11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, İrfan Can, Pelkas, Berisha.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI EXXEN CANLI YAYIN NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler Exxen yayın platformu üzerinden abone olarak canlı yayınlara ulaşabilir.

ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

"KUPA 2"DE 124. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124. maçını oynayacak. Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 123 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 42 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 159 gole engel olamadı.

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