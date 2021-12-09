Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri araştıırlan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN canlı yayın nereden, nasıl izlenir? EXXEN abonelik ücretleri...

11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, İrfan Can, Pelkas, Berisha.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.