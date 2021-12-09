Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! 9 Aralık Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! Lazio Galatasaray maçı şifresiz izleme yolları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 9 Aralık akşamı oynanacak ve saat 23:00’te başlayacak karşılaşma, Stadio Olimpico’da oynanacak. Mücadelede İspanyol hakem Del Cerro Grande düdük çalacak. Peki; Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? İşte yanıtı!
Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! Lazio Galatasaray maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İtalyan ekibi Lazio olacak. Zorlu İtalya deplasmanında sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, bu maçtan puanla ayrıldığı takdirde gruptan lider çıkacak. Peki; Lazio Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
LAZİO GALATASARAY ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?
Karşılaşma 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Türkiye'den Exxen, İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4
Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV
BERABERLİK YETİYOR
Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.
Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.
Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.
İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.
CICALDAU FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.
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- Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! 9 Aralık Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
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