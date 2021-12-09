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Süper Lig'de 16. hafta İzmir'de açılacak! İşte haftanın programı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Süper Lig’de 16. hafta İzmir’de açılacak! İşte haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de Cuma akşamı oynanacak olan Altay-Atakaş Hatayspor maçı ile 16. hafta start alacak. Süper Lig'de fırtına gibi esen lider Trabzonspor, 11 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak. Avrupa mücadelesinden dönen Beşiktaş Pazar günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Pazartesi akşamı ise 16 hafta Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla kapanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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