Lazio - Galatasaray CANLI ANLATIM | Aslan liderlik için sahada
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ve Galatasaray gruptan lider çıkmak adına karşı karşıya geliyor. Sarı Kırmızılılara liderlik için beraberlik yetiyor. Lazio - Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray 11 puanla lider durumda. İtalyan temsilcisi Lazio'nun 8 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
LAZIO: STRAKOSHA, LUIZ FELIPE, HYSAJ, ACERBI, MARUSIC, MILINKOVIC, CATALDI, BASIC, PEDRO, IMMOBILE, ZACCAGNI
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, HALİL
HAKEM İSPANYOL
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek.
LİDERLİK NASIL GELİR?
Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yarın oynanacak karşılaşma için bugün saat 12.00'de özel bir uçakla Roma'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar; maç öncesinde son antrenmanını, TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Galatasaray kafilesi, cuma sabahı ise İstanbul'da olacak.
CİCALDAU YOK
Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, zorlu Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.
TAKTİK AYNI
Galatasaray'a Lazio deplasmanında alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa'da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olma modelinde yol izleyecek Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.
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