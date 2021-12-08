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Son dakika | Türk futbolunu yasa boğan ölüm! Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika | Türk futbolunu yasa boğan ölüm! Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Bir süredir tedavi gören eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti. Cemal Aydın, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süredir tedavi gören eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti. 1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.

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