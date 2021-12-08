Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Ayrılmak istiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor. Vitor Pereira'nın fazla forma şansı vermediği Dimitrios Pelkas'ın takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Menajerine, “Devre arasında ayrılmak istiyorum” diyen Yunan yıldızın İstanbul macerası ocak ayında bitebilir.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu.
Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi.
Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Parliament sigara fiyatı ne kadar oldu? 8 Aralık Parliament Midnight Blue sigara zammı var mı? Güncel fiyatlar!
- 8 Aralık Marlboro fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Edge, Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL? Güncel fiyat listesi
- 8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı?
- Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...
- Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...
- Dortmund Beşiktaş Exxen canlı izle: Şampiyonlar Ligi Dortmund BJK canlı maç izleme yolları...
- Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında
- Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..
- AFAD 1749 personel alımı sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuç duyurusu...
- ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...