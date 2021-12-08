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Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Ayrılmak istiyor

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Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Fenerbahçe’de Pelkas şoku! Ayrılmak istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor. Vitor Pereira'nın fazla forma şansı vermediği Dimitrios Pelkas'ın takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Menajerine, “Devre arasında ayrılmak istiyorum” diyen Yunan yıldızın İstanbul macerası ocak ayında bitebilir.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı, geçtiğimiz sezon da iyi bir performans gösteren Dimitrios Pelkas bu sezon adeta kayboldu.

Daha önce "Kendime olan güveni yitirdim" açıklamasını yapan Yunan oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve "Futbol kariyerim için başka bir takıma transfer olmam gerekiyor. Mümkünse devre arasında transferim gerçekleşsin" dediği öğrenildi.

Dimitrios Pelkas'a Yunanistan dışında, İtalyan ve Rus kulüplerinin ilgisi olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe sezon başında Pelkas için gelen 7 milyon Euro civarındaki teklifleri geri çevirmiş ve 9-10 milyon civarında ücret talep etmişti.

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