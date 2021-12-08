Malaga'da Cenk Gönen şoku! 3 dönem transfer yasağı geldi
Cenk Gönen'in 2017-18 sezonunda kadrosunda bulunduğu Malaga'dan alacaklarına yönelik açtığı dava sonuçlandı ve FIFA, İspanyol ekibi Malaga'ya üç dönem transfer yasağı getirdi.
2017-18 sezonunda İspanyol ekibi Malaga'nın kadrosunda yer alan Cenk Gönen, alacaklarına ilişkin açtığı davada haklı bulundu. FIFA, Cenk Gönen'in davada haklı taraf olduğunu belirtirken Malaga'ya da üç dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın kararına göre Malaga; Ocak 2022, yaz 2022 ve Ocak 2023 dönemlerinde transfer yapamayacak. Ayrıca Malaga, Cenk Gönen'e 779.054,92 Euro ve 80.000 Euro faiz ödemesi yapmaya mahkum edildi.
MALAGA CEPHESİNDEN TEPKİ
Malaga cephesinde alınan karardan habersiz olunması nedeniyle tepki vardı. FIFA'nın kulüp tarafından kullanılmayan bir e-posta adresine bildirimde bulunduğu ve bu nedenle 45 günlük yasal itiraz süresinin de geçtiği belirtildi. İlk etapta bu durumu FIFA'ya iletecek olan Malaga, sonuç alamazsa davayı CAS'a taşıyacak.
KAMENİ'NİN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİNİN BİR PARÇASIYDI İDDİASI
İspanya'da SUR gazetesi, Cenk Gönen'in transferine ilişkin detaylı bir haber sundu. Daha önce yapılan haberde Kameni'nin Fenerbahçe'ye gidişinin bir parçası olarak Cenk Gönen'in transfer edildiği aktarıldı.
Kameni ile yolların ayrılmasına karar verildiği fakat o dönemde bunun çok mümkün olmadığı ve Ahmet Bulut'un Türkiye'de Fenerbahçe'den Kameni'ye oldukça iyi finansal şartlarda bir teklif getirdiği iffia edildi.
Kameni'nin Fenerbahçe'ye gitmesine karşılık ise 19 Temmuz 2017'de Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Şimdilerde Süper Lig 'de Kayserispor kadrosunda bulunan Cenk Gönen, 2017-18 sezonunda Malaga ile resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılmıştı.
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