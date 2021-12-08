Malaga’da Cenk Gönen şoku! 3 dönem transfer yasağı geldi

Kameni ile yolların ayrılmasına karar verildiği fakat o dönemde bunun çok mümkün olmadığı ve Ahmet Bulut'un Türkiye'de Fenerbahçe'den Kameni'ye oldukça iyi finansal şartlarda bir teklif getirdiği iffia edildi.

Kameni'nin Fenerbahçe'ye gitmesine karşılık ise 19 Temmuz 2017'de Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Şimdilerde Süper Lig 'de Kayserispor kadrosunda bulunan Cenk Gönen, 2017-18 sezonunda Malaga ile resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılmıştı.