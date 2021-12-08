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Son dakika: Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Bordo mavililer KAP'a bildirdi

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Son dakika: Trabzonspor’dan transfer açıklaması! Bordo mavililer KAP’a bildirdi

Son dakika haberleri... Trabzonspor transfer çalışmalarını kapsamında inceleme altına aldığı Jean Evrard Kouassi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor transfer çalışmalarını kapsamında inceleme altına aldığı Jean Evrard Kouassi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un KAP'a açıklaması;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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