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Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi yola çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Trabzonspor’un yeni transferi Jean Evrard Kouassi yola çıktı

Trabzonspor'un KAP'a açıklama yaptığı yeni transferi Jean Evrard Kouassi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı. Karadeniz Fırtınası'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi yola çıktı.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi yola çıktı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

YOLCULUK PAYLAŞIMI

Kouassi sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takibe başladı.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi yola çıktı.

JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi.

174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor.

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililer bir süredir gündeminde olan Gervais Yao Kouassi ile anlaşma sağladı.

Bordo mavili takımın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor, Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

NE KADAR ÖDENECEK?

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.

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