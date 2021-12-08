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Diego Costa Galatasaray'a! Yıldız oyuncu ile temasa geçildi

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Diego Costa Galatasaray’a! Yıldız oyuncu ile temasa geçildi

Süper Lig'de Trabzonspor ile arasında ciddi puan farkı bulunan Galatasaray'da başarısızlığın faturası forvetlere kesildi. Sarı kırmızılılar ara transfer dönemi için yıldız isimlerle gündeme gelmeye başladı. Cimbom'un dünyaca ünlü yıldız Diego Costa ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

Atletico MG, Brezilya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Hulk harikalar yaratırken bir dönem Galatasaray ile sıkça anılan Diego Costa onun gölgesinde kaldı.

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında 33 yaşındaki golcü takımdan ayrılacağını söyledi. Brezilya kaynaklı bazı isimler aralarında Türk takımlarının da bulunduğu ekiplerle Costa ismini bir araya getirdi.

Galatasaray da bu takımlar arasında yer aldı. Sarıkırmızılı ekibin bonservis ödemeyeceği için Costa'yı alabileceği belirtilirken şimdi gözler Fatih Terim'e çevrildi. Gençlere yatırım kararı alan tecrübeli hocanın Costa'ya sıcak bakmayabileceği belirtiliyor. Diego Costa, Atletico MG'de 15 maçta 4 gol attı. Sadece 1 maçta 90 dakika forma giydi.

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