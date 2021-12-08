Diego Costa Galatasaray’a! Yıldız oyuncu ile temasa geçildi

Galatasaray da bu takımlar arasında yer aldı. Sarıkırmızılı ekibin bonservis ödemeyeceği için Costa'yı alabileceği belirtilirken şimdi gözler Fatih Terim'e çevrildi. Gençlere yatırım kararı alan tecrübeli hocanın Costa'ya sıcak bakmayabileceği belirtiliyor. Diego Costa, Atletico MG'de 15 maçta 4 gol attı. Sadece 1 maçta 90 dakika forma giydi.

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