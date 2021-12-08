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Bayern Münih - Barcelona (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Bayern Münih - Barcelona CANLI ANLATIM Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda Bayern Münih, ikincilik için yarışan Barcelona'yı evinde ağırlıyor. Kritik karşılaşmayı Bayern Münih'in kazanması halinde İspanyollar Şampiyonlar Ligi'ne veda edebilir. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. E grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Benfica ile ikincilik mücadelesi veren Barcelona'yı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Tolisso, Musiala, Sane, Müller, Coman, Lewandowski.

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Lenglet, Dest, De Jong, Busquets, Gavi, Alba, Depay, Dembele.

BARCELONA ÇIKAMAYABİLİR

Karşılaşma öncesinde 5'te 5 yapan Alman ekibinin 15 puanı bulunurken, ikinci Barcelona'nın 7 puanı bulunuyor. Katalan ekibi, üçüncü sırada bulunan ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Benfica'nın 2 puan önünde yer alıyor.

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