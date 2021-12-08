Bayern Münih - Barcelona (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım
UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda Bayern Münih, ikincilik için yarışan Barcelona'yı evinde ağırlıyor. Kritik karşılaşmayı Bayern Münih'in kazanması halinde İspanyollar Şampiyonlar Ligi'ne veda edebilir. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. E grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Benfica ile ikincilik mücadelesi veren Barcelona'yı konuk ediyor.
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