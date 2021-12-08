Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde şüphesiz gecenin maçı Bayern Münih Barcelona mücadelesi olacak. İki güçlü rakibin karşı karşıya geleceği gecede gözler süper yıldızların üzerinde olacak. İşte, Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Bayern Münih 15 puanla ilk sırada yer alıyor. Alman ekibi Barça'yı kendi evinde devirmesi halinde 6'da 6 yaparak iddiasını ortaya koyacak. İşte, Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Bayern Münih 15 puanla ilk sırada yer alıyor. Alman ekibi Barça'yı kendi evinde devirmesi halinde 6'da 6 yaparak iddiasını ortaya koyacak.
Barcelona ise Bayern Münih'e kaybederse Benfica Dinamo Kiev maçından gelecek skoru bekleyecek. Yani Bayrn Münih Barça'yı yener, Benfica da Dinamo Kiev'i mağlup ederse uzun süre sonra biri ilk olacak ve Barcelona grup aşamalarından çıkamayacak.
Son dönemde oldukça başarılı skorlar alan Bayern Münih ligde de ezeli rakibi Dortmund'u da deplasmanda 3-2 yenmeyi başarmıştı.
BAYERN MÜNİH BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin müsabakası 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
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- Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
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