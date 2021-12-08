Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Bayern Münih 15 puanla ilk sırada yer alıyor. Alman ekibi Barça'yı kendi evinde devirmesi halinde 6'da 6 yaparak iddiasını ortaya koyacak. İşte, Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Bayern Münih 15 puanla ilk sırada yer alıyor. Alman ekibi Barça'yı kendi evinde devirmesi halinde 6'da 6 yaparak iddiasını ortaya koyacak.