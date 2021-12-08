Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar: Gecenin maçı olacak

İZLEYİCİ OLSAM...

İstanbul'daki ilk maçtan önce, 'Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim' demiştim. Burada, Lazio'ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.

Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya'yla oynadığımız maç UEFA Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için.