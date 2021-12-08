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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar: Gecenin maçı olacak

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar: Gecenin maçı olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın bir play-off maçı gibi geçeceğini söyleyen Terim, maçın gecenin maçı olacağını söyledi. Deneyimli teknik adam Lazio'ya büyük saygı duyduğunu söylerken, İtalya için "Burası benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacakları zorlu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İZLEYİCİ OLSAM...

İstanbul'daki ilk maçtan önce, 'Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim' demiştim. Burada, Lazio'ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.

Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya'yla oynadığımız maç UEFA Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için.

PLAY-OFF MAÇI GİBİ OLACAK

Tarafsız bir izleyicinin, Lazio-Galatasaray maçının da o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray'ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak.

SIKINTI OLMADAN DA GELEBİLİRDİK

Buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok fazla gol kaçırdık, çok da kötü bir gol yedik. Lazio, çok ciddi gol pozisyonlarına giren, bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız.

GECENİN MAÇI OLACAK

Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz.

OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Galatasaray, Roma'dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio'ya büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri'nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek.

BURASI BENİM 2. VATANIM

İtalya'da olmaktan çok mutluyum. Burası benim 2. vatanım. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Her hafta sonu Serie A'dan bir maç izliyorum. İtalya Ligi müthiş bir lig oldu. Şampiyon karakteri çok fazla takım var bu da ligin daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Buraya hiç yabancı değilim. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan itibaren bana gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı gurur duyuyorum.

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