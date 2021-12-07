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Son dakika | Galatasaray'dan ses getiren golcü hamlesi

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Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika | Galatasaray’dan ses getiren golcü hamlesi

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray'dan ses getiren flaş bir hamle geldi. Katar basını, Aaron Boupendza'nın Al Arabi takımında mutsuz olduğunu ve Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını iddia etti. Gabonlu forvetin de Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor. Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.

Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.

Gabonlu forvetin Katar'da aradığı ortamı bulamadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi. 4 milyon 250 bin Euro karşılığında sezon başında Al Arabi'ye transfer olan Boupendza 9 maçta 3 gol atabildi.

Geçtiğimiz sezon 22 gollük performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran 25 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

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