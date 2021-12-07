Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı 7 Aralık Salı günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.