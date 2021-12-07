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Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak hazırlık maçı Nef Stadyumu'nda oynanacak. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbolu maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı 7 Aralık Salı günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fiyatı 5 ile 10 lira arasında değişen biletler satışa çıktı. İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, Coca-Cola Hazırlık Maçı'nda 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 5 Aralık Pazar günü saat 17.00 itibarıyla passo.com.tr adresinden Fenerbahçe logolu passolig kartlar hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.

2021-2022 Futbol sezonu kombine sahiplerimiz maçı ücretsiz olarak izleyebileceklerdir.

Kadına şiddette karşı ortak duyarlılık yaratmak amacıyla hazırlık maçında bir araya gelecek olan iki takımın müsabakasına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."

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