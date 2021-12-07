Fenerbahçe’nin yeni hedefi Min-Kyu Song!

Yeni sezona yeni umutlarla giren ve birçok isme imza attıran Fenerbahçe, beklenen performansın uzağında kaldı. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde olan ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden sarı lacivertlilerde yönetim gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.

Yönetime geldikten sonra birçok transfer gerçekleştiren ancak şampiyonluğa ulaşamayan Ali Koç, sezonu zirvede kapatmak için yine kolları sıvadı.

Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarı sonrası transfer edilen Kim Min Jae performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Güney Koreli futbolcunun başarılı performası sarı lacivertli takımı Güney Kore pazarına çevirdi.

Kanarya'nın scout ekibi Güney Kore'de bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'u beğenerek ismini teknik ekibe bildirdiği öğrenildi.

Pohang Steelers'ten sezon başında Jeonbuk'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.