Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye yatırıldı: Bel fıtığı nedeniyle tecrübeli hocaya tedavi uygulanacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye gitti. 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

PERŞEMBE LAZIO MAÇI VAR



Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.