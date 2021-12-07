Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye yatırıldı: Bel fıtığı nedeniyle tecrübeli hocaya tedavi uygulanacak
Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle tedavi altına alındı. Sarı-Kırmızılılar perşembe günü İtalya deplasmanında Lazio ile karşılaşacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye gitti. 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
PERŞEMBE LAZIO MAÇI VAR
Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.