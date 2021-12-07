Galatasaray ve Trabzonspor için PFDK’ye sevk kararı

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.