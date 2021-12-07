Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?
Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastaneye kaldırıldığı son dakikası geldi. Taraftarlar Terim'in sağlık durumunu sorgulamaya başladı. İşte, Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?
Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak mücadele öncesi Fatih Terim şoku yaşanıyor. Tecrübeli hoca, bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşte, Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?
FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, fıtık ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Kulübün kısa süre içinde konuyla alakalı açıklama yapması bekleniyor.
FATİH TERİM NERELİ?
Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Yıllarca A Milli Takımda libero mevkiinde oynayan Fatih Terim futbolculuğa Ceyhanspor'de başladı. Çok sayıda gence ilham kaynağı olan Fatih Terim futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak da görev aldı. Büyük bir Galatasaraylı olarak bilinen Fatih Terim Galatasaray 'ın da efsane teknik direktörü olarak biliniyor.
FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA?
Adana'nın Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden bir tanesi olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. 1,72 boyunda olan Fatih Terim aynı zamanda 67 yaşındadır. Futbola yıllarını veren başarılı teknik adam futbol yıllarında libero olarak görev aldı. Önemli başarılara imza atarak futbol tarihinin en bilinen isimlerinden birisi oldu.
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