Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?

FATİH TERİM NERELİ?

Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Yıllarca A Milli Takımda libero mevkiinde oynayan Fatih Terim futbolculuğa Ceyhanspor'de başladı. Çok sayıda gence ilham kaynağı olan Fatih Terim futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak da görev aldı. Büyük bir Galatasaraylı olarak bilinen Fatih Terim Galatasaray 'ın da efsane teknik direktörü olarak biliniyor.