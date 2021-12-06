Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?
Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker’in nerede olduğu uzun süredir merak edilirken flaş bir haber geldi. Katar merkezli El Cezire, Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından yakalandığı iddiasını ortaya attı. Peki; Sedat Peker yakalandı mı? Organize suç örgütü lideri Peker, Twitter üzerinden iddialarıyla gündem oluyordu. Peker hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker nerede? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'de yakalandığı ve gözaltına alındığı iddia edildi. Suç örgütü lideri olarak değerlendirilen firari sanık Sedat Peker ile şoförü U.Y. hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmıştı. Katar merkezli El Cezire'nin flaş haberine göre Sedat Peker yakalandı.
SEDAT PEKER YAKALANDI MI?
Al Jazeera'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizde, organize suç örgütü lideri Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin bir iddia yer aldı.
Haberde, Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmış değil.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece değerlendirildi.
İddianamenin kabulüne karar veren Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptında 26 sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme, iddianamede suç örgütü lideri olarak değerlendirilen firari sanık Sedat Peker ile şoförü U.Y. hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 29 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.
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