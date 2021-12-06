Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?

Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker nerede? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'de yakalandığı ve gözaltına alındığı iddia edildi. Suç örgütü lideri olarak değerlendirilen firari sanık Sedat Peker ile şoförü U.Y. hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmıştı. Katar merkezli El Cezire'nin flaş haberine göre Sedat Peker yakalandı.