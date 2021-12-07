Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer açıklaması! Ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Attila Szalai hakkında ortaya atılan transfer iddialarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki Szalai Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe 'nin tecrübeli futbolcusu Attila Szalai, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Szalai, büyük takımlardan transfer teklifi geldiğini doğrularken şu anda Fenerbahçe için savaştığını söyledi.
Szalai'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Sevgili Fenerbahçe Ailesi! Hakkımda çok fazla söylenti var. Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi ama ben buradayım ve hedeflerimiz için savaşıyorum.