Fenerbahçeli Attila Szalai’den transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Fenerbahçe 'nin tecrübeli futbolcusu Attila Szalai, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Szalai, büyük takımlardan transfer teklifi geldiğini doğrularken şu anda Fenerbahçe için savaştığını söyledi.

Szalai'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Sevgili Fenerbahçe Ailesi! Hakkımda çok fazla söylenti var. Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi ama ben buradayım ve hedeflerimiz için savaşıyorum.