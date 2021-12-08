Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı sonrası konuştu: Kötü gidişatın sorumlusu benim

İYİ TAKIMLARLA OYNUYORUZ

Dortmund maçının kendileri için zor geçtiğine işaret eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için zor bir gece oldu. İyi takımlarla oynuyoruz. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı. Basit hatalar yapıp goller yedik. Basit hatalar sonuca etki ediyor. Kötü bir periyod yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde ancak futbolda her şey başa gelebiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bizi hem oyuncularımızı motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu." değerlendirmesinde bulundu.

DORTMUND CEPHESİ

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose de Beşiktaş maçın başlangıcından bu yana ciddiye aldıklarını ve 90 dakika boyunca taraftarlara güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

Rose, Beşiktaşlı Welinton'un kırımızı kart görmesi ve ardından penaltıdan gelen golün takımı daha da rahatlattığını ifade etti.

Beşiktaş maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne saygın bir kapanış yaptıklarını anlatan Rose, bundan sonra lige odaklanacaklarını ve oradaki mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.