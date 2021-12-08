Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı sonrası konuştu: Kötü gidişatın sorumlusu benim
Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta sıfır çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın 5-0 kaybedilen Borussia Dortmund maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kötü gidişatın sorumlusu olarak kendisini gösteren Yalçın, bahane edecekleri bir durum olmadığını ve bir an önce toparlanmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaşanan kötü gidişin sorumlusunun kendisi olduğunu ve bahane edecekleri bir durum olmadığını söyledi.
SORUMLULUK BANA AİT
Sergen Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenildikleri karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, konuşulacak çok şey olduğunu ancak şu an bunların konuşmayı doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait." diye konuştu.
BUNLARIN OLACAĞINA İNANMAZDIK
Yalçın istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorulması üzerine "Sezon başında bunların olacağını söyleseler inanmazdık herhalde. Geçen sezon zordu ama çok iyi şeyler yaptı futbolcular. Takıma önemli takviyeler yaptık. Kağıt üzerinde olanlar sahaya yansımayabiliyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların sorumlusu benim bahane edecek bir durumum yok." dedi.
EN KISA SÜREDE TOPARLANMAK İSTİYORUZ
Yaşanan sürecin kesinlikle Beşiktaş camiasına zarar vermesini düşünmediklerini anlatan siyah-beyazlı teknik adam, "Beşiktaş camiasının sağlıklı kalması gerekiyor iyi gitmesi gerekiyor. Bizim için iyi görünmüyor sağlıklı görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik geçen sene gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu başaramadık. İnşallah en kısa sürede toparlarız." ifadelerini kullandı.
İYİ TAKIMLARLA OYNUYORUZ
Dortmund maçının kendileri için zor geçtiğine işaret eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için zor bir gece oldu. İyi takımlarla oynuyoruz. 10 kişi kalınca işimiz zorlaştı. Basit hatalar yapıp goller yedik. Basit hatalar sonuca etki ediyor. Kötü bir periyod yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde ancak futbolda her şey başa gelebiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bizi hem oyuncularımızı motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu." değerlendirmesinde bulundu.
DORTMUND CEPHESİ
Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose de Beşiktaş maçın başlangıcından bu yana ciddiye aldıklarını ve 90 dakika boyunca taraftarlara güzel bir maç izlettiklerini söyledi.
Rose, Beşiktaşlı Welinton'un kırımızı kart görmesi ve ardından penaltıdan gelen golün takımı daha da rahatlattığını ifade etti.
Beşiktaş maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne saygın bir kapanış yaptıklarını anlatan Rose, bundan sonra lige odaklanacaklarını ve oradaki mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
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