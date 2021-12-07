Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından futbolcuların soyunma odasında bir konuşma yaptı.

Bilecik, "Cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi.

''CİNCON'A 7 ATTINIZ"

Erol Bilecik'in sözleri şu şekilde:

"Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız."