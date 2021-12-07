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Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler

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Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler

Galatasaraylıları çıldırtan sözler! Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray karşısında 7-0 kazanılan kadın futbol maçının ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bilecek soyunma odasında, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Dk. 10 (P) Fatma Kara Şahinbaş, Dk. 15 Berdan Bozkurt, Dk. 31 - Dk. 34 - Dk. 39 Fishley, Dk. 40 Cordner, Dk. 51 Setenay Sırım kaydetti.

Fenerbahçe yönetici Erol Bilecik'in sözleri bomba etkisi yarattı.

MAÇ SONRASI OLAY SÖZLER
Maç sonrası olay çıkaracak sözler söylendi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından futbolcuların soyunma odasında bir konuşma yaptı.

Bilecik, "Cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi.

''CİNCON'A 7 ATTINIZ"
Erol Bilecik'in sözleri şu şekilde:

"Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız."

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