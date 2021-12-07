Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...
Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan 90 dakika sonrası Sarı Lacivertli kulübün Başkan Vekili Erol Bilecik, 7-0'lık galibiyet nedeniyle soyunma odasına indi ve futbolcuları tebrik etti. Bilecik'in maç sonu yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. İşte, Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...
Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için konuk olduğu dostluk maçında ezeli rakibi Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup etti. İşte, Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli?
'GALATASARAY'A, CİNCONA 6 KASIM'DA 6 TANE ATMIŞTIK'
''Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı, biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız.'' açıklaması yapan ve bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran Erol Bilecik, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını adeta çıldırttı.
Galatasaraylı futbolseverler, Bilecik'e tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken tecrübeli futbol adamını çok sert bir dille eleştirdi.
EROL BİLECİK KİMDİR?
Nevres Erol Bilecik (d. 26 Kasım 1962; Antakya, Hatay) Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index'in kurulma süreci başladı. Erol Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...
- Dortmund Beşiktaş Exxen canlı izle: Şampiyonlar Ligi Dortmund BJK canlı maç izleme yolları...
- Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında
- Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..
- AFAD 1749 personel alımı sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuç duyurusu...
- ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...
- Survivor'da nefes kesecek isimler... Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler açıklandı mı? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması
- Antalya'da kan donduran olay! Deccal nedir, ne anlama geliyor? Deccal kimdir, kime denir?
- Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?