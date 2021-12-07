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Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? ’Cincon’ açıklaması dikkat çekti...

Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan 90 dakika sonrası Sarı Lacivertli kulübün Başkan Vekili Erol Bilecik, 7-0'lık galibiyet nedeniyle soyunma odasına indi ve futbolcuları tebrik etti. Bilecik'in maç sonu yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. İşte, Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...

Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için konuk olduğu dostluk maçında ezeli rakibi Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup etti. İşte, Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli?

'GALATASARAY'A, CİNCONA 6 KASIM'DA 6 TANE ATMIŞTIK'

''Müthiş bir oyun oldu. Bizleri gururlandırdınız. İşin güzel tarafı, biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız.'' açıklaması yapan ve bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran Erol Bilecik, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını adeta çıldırttı.

Galatasaraylı futbolseverler, Bilecik'e tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken tecrübeli futbol adamını çok sert bir dille eleştirdi.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Nevres Erol Bilecik (d. 26 Kasım 1962; Antakya, Hatay) Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index'in kurulma süreci başladı. Erol Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir.

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