Trabzonspor’da tarihi başarının arkasındaki isim Abdullah Avcı

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK PUANI

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 15. haftalar itibarı ile yenilgisiz 39 puan toplayarak kulüp tarihinin en çok puanına ulaştı. 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, 1995-1996 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 haftada 38 puanı hanesine yazdırmıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu rekoru kırarak tarihe geçti.

GEÇEN SEZONA 19 PUANLIK FARK

Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 39 puan topladı. Bu sezon aynı dönemde 19 puan daha fazla kazanan bordo-mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon 9. sırada yer alıyordu.