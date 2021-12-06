Son dakika: Beşiktaş'ta Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı
Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nun 6. haftasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.