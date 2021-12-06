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Son dakika: Beşiktaş'ta Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
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Son dakika: Beşiktaş’ta Pjanic Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nun 6. haftasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.

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