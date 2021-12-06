Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAZANÇ 17 MİLYON EURO'YA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak Galatasaray'ı mali açıdan da rahatlatacak. İlk ikiyi garantilediği için 550 bin euro kazanan sarı kırmızılılar, grubunu lider bitirirse 550 bin euro daha hak edecek.

Temsilcimiz, son 16 turuna kalınması halinde 1 milyon 200 bin euro daha kazanacak. Bu şartların oluşması halinde ise Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği kazanç 17 milyon euro'ya ulaşacak.