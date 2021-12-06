Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda liderlik mücadelesi sürüyor. Grupta liderlik savaşı veren Galatasaray ile İtalya ekibi Lazio, Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Bu maçta puanla ayrılmak sarı kırmızılı ekibe liderlik için yetecek. Sarı kırmızılı temsilcimizin grupta 11 puanı bulunurken, Lazio ise 8 puanla ikinci. Peki; Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio Galatasaray maçı ne zaman? İşte yanıtı!
Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Sarı kırmızılı taraftarlar kritik Lazio maçı için geri sayım yapıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki lideri belirleyecek mücadele, Roma kentinde bulunan Stadio Olimpico'da oynanacak. Grubu lider bitiren takım adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Peki; Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio Galatasaray maçı ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları!
LAZIO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
GALATASARAY GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?
Temsilcimiz, grubunu lider bitirerek gelir ve üst tur eşleşmesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Fatih Terim'in öğrencileri, liderliğini koruması halinde adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
Galatasaray 2. olması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü bitiren 8 ekipten biriyle karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, bu takımı elemesi sonucunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak.
KAZANÇ 17 MİLYON EURO'YA ÇIKACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak Galatasaray'ı mali açıdan da rahatlatacak. İlk ikiyi garantilediği için 550 bin euro kazanan sarı kırmızılılar, grubunu lider bitirirse 550 bin euro daha hak edecek.
Temsilcimiz, son 16 turuna kalınması halinde 1 milyon 200 bin euro daha kazanacak. Bu şartların oluşması halinde ise Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği kazanç 17 milyon euro'ya ulaşacak.
MUSLERA'DAN UYARI
Bu arada, Lazio maçından önce kaptan Muslera'dan takım arkadaşlarına uyarı geldi.
Tecrübeli kaleci, ligde de Avrupa'da olduğu gibi daha fazla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Uruguaylı file bekçisi, reaksiyon göstermeleri ve taraftarın desteğine karşılık vermek zorunda olduklarını da vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!
- En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2022 asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? İşte tahminler!
- Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?
- Emel Yıldırım kimdir? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, kaç yaşındaydı?
- Masterchef jürisi Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'i aldattı mı? Demirbilek'in 500 bin euroluk inadı
- 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak? Pasifik GYO halka arz eşit mi oransal mı?
- Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 60 personel alımı! JGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?