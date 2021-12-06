Fatih Terim’den hayretler içinde bırakan performans!

Galatasaray , Süper Lig 'in 15.haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalarak, üst üste dördüncü maçından da galibiyetle ayrılamadı. Bu beraberlikle puanını 23'e çıkaran Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki de en kötü lig başlangıcını yaptı. Bu zamana kadar Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 15 haftalarda en kötü sezon başlangıcını 24 puan topladığı 2019-20 sezonunda yaşayan Terim, bu istatistiğini bu sezon geride bıraktı ve rekoru tersten kırdı.

EN YÜKSEK PUANI 38...

İlk 15 haftalar itibarıyla Galatasaray'ın başındaki en iyi başlangıcını, 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında 38 puan toplayarak yapan Fatih Terim, bir daha o istatistiğe ulaşamadı. Terim G.Saray'ın başına geldiği 4. döneminde ise Tudor sonrası çıktığı 15 maçta 34 puan toplamıştı.