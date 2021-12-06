Galatasaray'dan transfer bombası! Patrick Berg için girişimler başlıyor
Bu sezon Süper Lig'de istenen performansı sergileyemeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden Galatasaray'da devre arası transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı kırmızılılar Elmander'in tavsiyesi üzerine Patrick Berg'i gündeme aldı.
Ocak ayı transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler genç oyunculara çevirilirken, gündeme Norveçli ön libero Patrick Berg geldi.
İskandinav pazarında sarı kırmızılı ekip için genç yetenek avında olan Johan Elmander'in Bodo Glimt takımında forma giyen 24 yaşındaki Norveçli Patrick Berg'i teknik direktör Fatih Terim ve ekibine bildirdiği belirtildi.
2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin de Berg ile görüştüğü iddia edildi.
Bodo Glimt'te forma giyen Patrick Berg bu sezon toplam 38 maça çıkarken, 8 gol ve 9 asistle oynadı.
HAALAND PİŞMANLIĞINI YAŞAMAK İSTEMİYORLAR
Galatasaray'da Johan Elmander daha önce Haaland'ı sarı kırmızılı takıma önermiş ancak bu transfer gerçekleşememişti.
PATRİCK BERG KİMDİR?
Doğum tarihi: 24 Kasım 1997
Yaşı: 24 Boyu: 1.78
Ülkesi: Norveç (9 maç)
Pozisyonu: Ön libero/Orta saha
Ayağı: Sağ
Kulübü: Bodo Glimt
Kontratı: 31 Aralık 2022
Önceki takımları: -