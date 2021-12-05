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Trabzonspor'da başkan bir kez daha Ahmet Ağaoğlu!

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Trabzonspor’da başkan bir kez daha Ahmet Ağaoğlu!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trazonspor'da 78. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Bordo mavili camianın 78. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi.

Trabzonspor'da 78'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde, tek aday olarak seçime giren Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkan seçildi. Trabzonspor'da 47. yönetim kurulu da, Ahmet Ağaoğlu'nun listesinden oluşacak.

YENİ YÖNETİMDE YENİ YÜZLER

Genel Kurul'da tek listeyle aday olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, önceki dönemde yönetimde yer almış 9 isme listesinde yer vermedi. Ağaoğlu'nun önceki döneminde yer alan Haluk Şahin ve Önder Bülbüloğlu da yönetim kurulundan istifa etmişti.

Ağaoğlu'nun başkan seçildiği dönemde yönetim kurulunda görev alan ve yeni listede bulunmayan isimler şöyle oluştu:

Mehmet Yiğit Alp, Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Eda Lermi Zorer

Ağaoğlu'nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulunda bulunan isimler ise şu şekilde oldu:

Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın

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