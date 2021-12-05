Kayserispor evinde Antalyaspor ilk yarıda devirdi! Kayserispor-Antalyaspor 0-2 MAÇ SONUCU
Kayserispor Süper Lig'in 15. haftasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırladı. Maçın 11 ve 16. dakikalarında peş peşe 2 gol bulan Kayserispor mücadeleyi kontrol altına alarak 2-0'la 3 puana uzandı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic
Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudriashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
5. dakikada Amilton'un çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortaya Güray Vural'ın arka direkte vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
11. dakikada Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikadaki Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Poli'nin eline çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.
16. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
34. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
41. dakikada Güray Vural'ın sol kanatta yerden sert ortasında, Amilton ve Mukairu ceza sahası içinde topa dokunamayınca, konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
49. dakikada ceza sahası içerisindeki mücadelede rakibinden topu kurtaran Ghacha'nın pasında kale önünde pozisyona giren Doğukan Sinik, uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı.
58. dakikada bir pozisyonda Fredy'in ayağı basan Kolovetsios, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kolovetsios 45+5 dakikadan ilk sarı kartını görmüştü.
70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung soluna uzanarak topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökdeniz Bayraktar'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Lung bir kez daha çelerek kornere gönderdi.
78. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği etkili şutta kaleci Lung, topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşunda da Lung bir kez daha meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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