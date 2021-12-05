Trabzonspor, Fildişili Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Aralık ayı sonunda serbest statüye geçecek olan Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi ve önümüzdeki günlerde şehre gelecek.

13 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Kouassi, 2017 yılında Shanghai Port'tan Wuhan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.