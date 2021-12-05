Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti! Osman Arpacıoğlu kimdir?

A Milli Futbol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan taziye mesajında, "Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Millî Takımımızın formasını giydi. TFF Temsilcisi olarak da görev yapan Arpacıoğlu, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulundu. Osman Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

OSMAN ARPACIOĞLU KİMDİR?

Futbol yaşamına 1963'te Samsun Akınspor'da başladı. Daha sonra sırasıyla Samsun Yolspor, Hacettepe, Mersin İdman Yurdu, Fenerbahçe ve Balıkesirspor formalarını giydi. Mersin İdman Yurdu'nda parladıktan sonra, 1971'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 6 sezon boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'nin 2 lig şampiyonluğu (1974, 1975), 1 Türkiye Kupası (1974), 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1975) ve 1 Başbakanlık Kupası (1973) kazanan kadrolarında yer aldı. 1973'te 16 golle gol kralı oldu.