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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Süper Lig'in 15.haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Sarı Lacivertliler kötü gidişata son vermek istiyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor... Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 6 mücadelede tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Bu süreçte sadece Galatasaray'a üstünlük kuran Kanarya; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI

RİZE DIŞARIDA KAYIP
Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Hedef bu akşam kötü gidişe son verip yeni bir çıkış başlatmak.

10 puanla ligin son sırasında yer alan konuk Çaykur Rizespor'da de hedef aynı... Ancak yeşil-mavili takım ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda 19 gol yiyen Karadeniz ekibi, 4 gol atabildi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR
Sarı-Lacivertli ekipte tedavileri süren Altay Bayındır ile Enner Valencia, Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc, aynı karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'dan 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci bugün forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, MİN JAE, SZALAİ, TİSSERAND, CRESPO, GUSTAVO, FERDİ, OSAYİ, ROSSİ, MESUT, BERİSHA

Ç. RİZESPOR (MUHTEMEL): GÖKHAN, BAİANO, SELİM, HOLMEN, CEMALİ, SABO, DOKOVİC, UMAR, BOLDRİN, BOYD, POHJANPOLO

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