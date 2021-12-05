Fenerbahçe - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI

RİZE DIŞARIDA KAYIP

Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Hedef bu akşam kötü gidişe son verip yeni bir çıkış başlatmak.

10 puanla ligin son sırasında yer alan konuk Çaykur Rizespor'da de hedef aynı... Ancak yeşil-mavili takım ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda 19 gol yiyen Karadeniz ekibi, 4 gol atabildi.