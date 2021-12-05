Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti
Son dakika haberi... Milli bilardocu Semih Saygıner 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. İlk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.
28 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nın finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, Hollandalı rakibi Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi.
Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve istiklal marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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