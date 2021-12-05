05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

SPOR A Haber
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
ABONE OL
Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

Son dakika haberi... Milli bilardocu Semih Saygıner 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. İlk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

28 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nın finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, Hollandalı rakibi Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu.

Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve istiklal marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA