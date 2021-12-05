Semih Saygıner 7’nci kez dünya şampiyonu! Hollandalı rakibini 50-37 mağlup etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve istiklal marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.