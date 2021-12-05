Merih Demiral Napoli'yi liderlikten etti! Atalanta deplasmanda kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde 16. haftada oynanan karşılaşmada Atalanya deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup ederek liderlikten etti. Karşılaşmada milli oyuncumuz Merih Demiral da şık bir gole imza attı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Atalanta, deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendi. Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda haftanın önemli maçında zirve takımlarından Napoli ve Atalanta kozlarını paylaştı.
İLK YARI BERABERE
Karşılaşmanın 7. dakikasında Ruslan Malinovskyi Atalanta'yı attığı golle öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi takım, 40 dakikada Piotr Zielinski ile skora eşitliği getirdi: 1-1. İlk yarı karşılıklı gollerle beraberlikle sonuçlandı.
MERİH SKORU EŞİTLEDİ
İkinci yarıya Napoli hızlı başladı ve son haftaların golcü ismi Dries Mertens, 47. dakikada Napoli'yi 2-1 öne geçirdi. Atalanta'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 66. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı: 2-2.
LİDERLİK KOLTUĞU MİLAN'DA
Konuk takım, 71. dakikada Remo Freuler ile bir gol daha buldu ve maçta yeniden öne geçti: 2-3. Gol düellosu şeklinde geçen maçta konuk Atalanta, Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Napoli, ligin başından beri sahibi olduğu liderlik koltuğunu bu hafta itibarıyla Milan'a kaptırdı. Haftayı puansız kapatan 36 puanlı Napoli, 3. basamağa geriledi.
ATALANTA 31 PUANA YÜKSELDİ
Bu yenilgi aynı zamanda, Napoli'nin kendi sahasında bu sezon aldığı ilk, son 4 haftadaki 2. mağlubiyeti oldu. Atalanta ise son haftalardaki çıkışını Napoli maçında da sürdürdü ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bu galibiyetle Atalanta, puanını 31'e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.
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