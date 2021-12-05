Merih Demiral Napoli’yi liderlikten etti! Atalanta deplasmanda kazandı

LİDERLİK KOLTUĞU MİLAN'DA

Konuk takım, 71. dakikada Remo Freuler ile bir gol daha buldu ve maçta yeniden öne geçti: 2-3. Gol düellosu şeklinde geçen maçta konuk Atalanta, Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Napoli, ligin başından beri sahibi olduğu liderlik koltuğunu bu hafta itibarıyla Milan'a kaptırdı. Haftayı puansız kapatan 36 puanlı Napoli, 3. basamağa geriledi.