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Erman Toroğlu Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fatih Terim'e verdi veriştirdi!

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Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Erman Toroğlu Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fatih Terim’e verdi veriştirdi!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray bir kez daha puan kaybetti. Sarı Kırmızılılar Altay ile evinde 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu, bomba sözler söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ve Galatasaray yönetimine sert sözler söyleyen Toroğlu, "Teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın." dedi. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın golleri Halil Dervişoğlu ve Diagne'den gelirken, Altay'ın gollerini Pinares ve Bamba kaydetti.

TOROĞLU BOMBALADI
Maçın ardından açıklama yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba sözler söyledi.

"TARAFTARI ALDATIYORSUNUZ"
Fatih Terim'i ve Galatasaray yönetimini hedef alan Toroğlu, "Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın." ifadelerini kullandı.

Toroğlu şunları söyledi:
"Altay takımı aman aman top mu oynadı? Hayır. Kendi gücünü bilerek haddini bilerek sonuna kadar ölümüne kadar top oynadılar. Galatasaray'ın yedek kulübesindeli 5-6 futbolcu Altay'da banko oynar. O zaman sen teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın.

"AĞLIYORSUNUZ AĞLIYORSUNUZ..."
Zaten hangi takım hakemler hakkında deklarasyon yayınlıyorsa bilinki o takımın ya teknik adamından memnun değiller ya futbol takımından memnun değiller. Ağlıyorsunuz ağlıyorsunuz. Yazık ya…"

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