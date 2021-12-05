Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lazio, Sampdoria’yı 3-1 mağlup etti

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında, konuk ekibin ilk golüne de imzasını koyan Milinkovic-Savic, yaptığı faul ve sonrasındaki protestoları sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı.

89. dakikada ev sahibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Lazio ilk devrede bulduğu gollerle Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti ve üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.