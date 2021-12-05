Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti
Galatasaray'ın rakibi Lazio, orta sıralardaki Sampdoria ile karşılaştı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic ile öne geçti: 0-1.
17. dakikada, Lazio bu kez golcüsü Ciro Immobile ile 2. golü buldu: 0-2.
37. dakikada, Immobile kendisinin 2'inci, takımının 3'üncü golüne imzasını attı: 0-3.
İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının 67. dakikasında, konuk ekibin ilk golüne de imzasını koyan Milinkovic-Savic, yaptığı faul ve sonrasındaki protestoları sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı.
89. dakikada ev sahibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.
Lazio ilk devrede bulduğu gollerle Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti ve üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.
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