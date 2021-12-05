Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan galibiyet yorumu: Fenerbahçe’nin ruhunu ortaya koyduk

"Bizim yapmamız gereken maç maç bakmak. Önce Avrupa Ligi maçına bakacağız. Sonra da lig maçına bakacağız. Çok iyi bir birlik var. Avrupa ve sonra da ligde zorlu maçlar var. Aile ruhunu yansıtırsak ve bugünkü gibi savaşırsak bu maçlar kolay olacaktır. Şimdi dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Mutluyum çünkü biz birlik olduğumuz zaman en önemli şey bu."

Vitor Pereira, yedek kulübesinin yer değişikliğiyle ilgili olarak ise "Şansla pek alakası yok. Biz mesafeden dolayı zaman kaybediyorduk özellikle oyuncu değişikliklerinde. Bu nedenle böyle bir değişiklik yaptık." dedi.