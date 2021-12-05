CANLI | Giresunspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Giresunspor'un Karagümrük'ü ağırladığı mücadele ile devam ediyor. Ev sahibi Karadeniz ekibi Giresunspor ile ligin flaş takımı Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Giresunspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Giresunspor-Karagümrük maçının tüm detaylarını ahaber.com.tr'deki canlı anlatım ekranından takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic
GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.