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CANLI | Giresunspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

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Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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CANLI | Giresunspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Giresunspor'un Karagümrük'ü ağırladığı mücadele ile devam ediyor. Ev sahibi Karadeniz ekibi Giresunspor ile ligin flaş takımı Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giresunspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Giresunspor-Karagümrük maçının tüm detaylarını ahaber.com.tr'deki canlı anlatım ekranından takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Serginho, Diabate

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Karamoh, Emre Mor, Pesic

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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