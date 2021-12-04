Son dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk uyarısı: Sakın ha...

'TRABZONSPOR ŞAMPİYON ALGISI YAPILMAYA BAŞLANDI'

Göreve geldiği dönemde kulübün içinde olduğu durum nedeniyle anlayış dilediğini hatırlatan Ağaoğlu, "Bunun 3 sene önce söylemiştim ama bu zirve yarışının dışında kalacağımız anlamına gelmemeli. Bu süreç içerisinde zirve yarışının hep içerisindeydik. Bugün geldiğimiz noktada takımımız biraz puan farkıyla ligde lider konumunda. Hepimize çok ağır sorumluluk düşüyor şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı sakın ya. Yüzde 90 Trabzonspor şampiyon algısı yapılmaya başlandı. Sakın ha. Ligin son maçı oynanmadan hakemin son düdüğü çalmadan şampiyon belli olmaz. Şampiyonluk mücadelesinde olan şu an 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama daha 24 maç var. İşin gerçeğini göz ardı ettiğimiz zaman kendi bulunduğumuz konumu göz önüne alıp bizler, o mücadeleyi veren rakiplerimizi yok sayıp saygısızlık yaptığımız zaman sportif anlamda hayatımızın hayatını yaparız ve en ağır şekilde beledini öderiz. Geçmişte bunu yaptılar ama bugün Trabzonspor camiası o noktada değil. Sporun ruhunu etik ve ahlak kurallarını bütünleştiği bir Trabzonspor ile karşı karşıyalar. Şampiyonluk hedefi uzak bir hedef. 24 maçın tamamında da aynı ciddiyet, heyecan ve disiplinle oynamadığımız takdirde lig bitmiştir. 'Trabzonspor şampiyon' diyenler öncelikle diğer takımlara ve taraftarlara saygısızlık yapar. Trabzonspor'u erken havaya sokma algısından başka bir şey değildir. Biz sadece önümüze bakıyoruz, hocamız sadece 1 maç kazandık diyor. Ben de diyorum ki 3 puan ve 2 milyon 750 bin lira kazandık diyorum ekonomik bakış açısıyla. Puan kayıpları da maç kayıpları da olabilir hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız" ifadelerini kullandı.