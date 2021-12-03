Trabzonspor'un peşindeki yıldız ortaya çıktı! İşte 22'lik Polonyalı
Süper Lig'de başarılı bir grafik çizerek zirvede bulunan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Sol bek arayışındaki Trabzonspor'un listesine aldığı oyuncu ortaya çıktı. İşte bordo mavili yönetimin peşinde olduğu genç savunmacı.
Trabzonspor'da sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Polonyalı yıldız oldu. Trabzonspor, Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor.
Bordo-Mavili ekip son olarak Union Berlin'in Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz'ı listesine aldı.
Alman ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı 1999 doğumlu 22 yaşındaki sol bek için scout ekibinin ve teknik ekibin olumlu raporlarının olduğu öğrenildi.
Yabancı kontenjanındaki 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncu hakkını da doldurabilecek olan Puchacz için Union Berlin'e kiralama teklifi yapılacak.
Bu sezon 5'i Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 7 kez Union Berlin forması giyen genç oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Puchacz ligde ise hiç forma giyemedi ve sadece iki kez maç kadrosunda yer aldı.
DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Sezon başı Lech Poznan'dan 2.5 milyon Euro'ya U.Berlin'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel değeri 3.5 milyon Euro...
YILDIZI POZNAN'DA PARLADI
Lech Poznan forması ile 82 maçta 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyen Puchacz sezon başında Berlin ekibine transfer olmuştu.
AHMET AĞAOĞLU İLE 3 YIL DAHA
Bu arada Trabzonspor'da yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 kişilik listesi dün sabah Divan Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.
3 yıl daha görevde kalacak olan Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesinde tam 12 yeni ismin olması dikkat çekti. Bu isimler ise Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsetdin Hancı, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi ve İbrahim Aydın.
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