Alanyaspor Sivasspor maç sonucu: 0-1

Aytemiz Alanyaspor 'la Sivasspor Süper Lig 'de 15. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Sivasspor ikinci yarıda bulduğu tek golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi.

Maçın tek golünü Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin 53. dakikada kaydetti.

Alanyaspor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, Sivasspor'da Hatayspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

7. dakikada Fajr'ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top yandan auta gitti.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, içeriye doğru kat ettikten sonra ters ayağıyla şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunu attı, ancak top savunmadan geri döndü.

37. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Gradel, Juanfran'dan sıyrıldıktan sonra topu sert bir şekilde kale alanına gönderdi, ancak orada topa kimse dokunamadı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GOOOL 53. dakika - Kerem Atakan Kesgin ceza sahası dışından güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Genç oyuncu bu sezon ki ilk golünü attı.

85. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi, bir dakika içerisinde gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Alanyaspor-Sivasspor 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Kerem, Fayçal, Max Gradel, Pedro Henrique, Yatabare.