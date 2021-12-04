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Hakan Çalhanoğlu kornerden attı! İtalya onu konuşuyor

SPOR
Giriş Tarihi: 04.12.2021
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Hakan Çalhanoğlu kornerden attı! İtalya onu konuşuyor

Son dakika spor haberleri... Serie A 16. hafta maçında Roma sahasında Inter'i ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında kornerden muhteşem bir gol atan A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu.

Serie A 16. hafta maçında Roma sahasında Inter'i ağırladı.

KORNERDEN MUHTEŞEM GOL


Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan mücadelenin 15. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top direkt kaleye yöneldi.

Roma savunmasının müdahale edemdiği top Rui Patricio'nun bacakları arasından ağlarla buluştu.

Hakan bu golden 9 dakika sonra yine sahneye çıktı ve yaptığı 24. dakikada Edin Dzeko'ya yaptığı asist sonrası farkı 2'ye çıktı.



Dumfries'in 39. dakikada kaydettiği gol sonrası ise Inter durumu 3-0'a getirdi ve maçta iyice rahatladı.

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