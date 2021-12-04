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Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı: Cezası onandı

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Giriş Tarihi: 04.12.2021
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Tahkim Kurulu’ndan İrfan Can Kahveci kararı: Cezası onandı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Göztepe maçından sonra İrfan Can'a verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, İrfan Can'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç men ile 26 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı.

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