Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Altay maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
Galatasaray - Altay maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 82 lig maçında Galatasaray 48, Altay ise 14 galibiyet aldı. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Nef Stadı'nda oynanacak. Peki, Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Altay maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Galatasaray - Altay maçının detayları...
Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılar 22 puanla 8. sırada, Altay ise 17 puanla 13. sırada yer alıyor. Nef Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki, Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Altay maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALATASARAY-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadyumu'nda hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler henüz belli olmadı. İşte muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez
_ALTAY CEPHESİ_
Ligde 17 puanla 13. sırada bulunan Altay, son galibiyetini aldığı 7. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Khaly Thiam'ın cezalı olduğu siyah-beyazlı ekipte, bu önemli maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.
_GALATASARAY CEPHESİ_
Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan "Cimbom", namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.
TERİM CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, bugünkü karşılaşmada da sahaya çıkamayacak. Altay müsabakasının geçmesiyle tecrübeli teknik direktörün 4 maç cezası kalacak.
Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer alacak.
BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da üç futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak.
Sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, bugün kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı.
Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
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